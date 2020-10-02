Шенфельд: игра с «Сибирью» – одна из худших для «Торпедо» в сезоне по движению

Нападающий нижегородского «Торпедо» Антон Шенфельд прокомментировал поражение в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (2:4).

«В Новосибирске всегда играть тяжело. Не всё получилось, были ненужные удаления. Мы боролись до конца, эмоции перехлестнули, так что драка вытекала из хода встречи. Хотелось перевернуть игру, конечно, но не удалось. Возможно, эта игра – одна из худших для нас в сезоне по движению. Тренеры мне доверяют, неплохо складывается большинство. Но личная статистика уходит на второй план, когда команда не берёт два очка», — приводит слова Шенфельда пресс-служба лиги.

Следующую встречу «Сибирь» проведёт 6 октября. Дома команде предстоит сыграть с «Северсталью». «Торпедо» ожидает выезда в Хабаровск, где 4 октября нижегородцы встретятся с местным «Амуром».