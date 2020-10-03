«Виннипег» продлил контракт с вратарём Лораном Броссуа на сумму € 1,3 млн

Пресс-служба клуба НХЛ «Виннипег Джетс» объявила о продлении контракта с 27-летним канадским вратарём Лораном Броссуа. Информация об этом появилось на официальном сайте канадского клуба.
Контракт с вратарём заключён сроком на 1 год на общую сумму € 1,3 млн.
Посмотреть видео ярких моментов игры Броссуа можно в «твиттер»-аккаунте «Виннипега». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В прошедшем сезоне Броссуа провёл 19 встреч за «Джетс» в регулярном сезоне НХЛ, выиграв 6 из них. В среднем он пропускает за игру 3,28 шайбы за игру и имеет коэффициент надёжности 89,5%. Ранее с 2014 по 2018 год он выступал за «Эдмонтон Ойлерз». Всего за карьеру в НХЛ Лоран сыграл 68 матчей, в которых в среднем пропускал 2,91 шайбы за игру, имея коэффициент надёжности 90,6%.
В 2011 году Броссуа был задрафтован «Калгари Флэймз» под 13-м номером в 6-м раунде (164-й общий номер).
- 3 октября 2020
-
02:58
- 2 октября 2020
-
23:48
-
23:41
-
23:03
-
22:50
-
22:18
-
22:00
-
21:41
-
21:30
-
21:00
-
20:43
-
20:23
-
20:00
-
19:45
-
19:25
-
19:16
-
19:15
-
19:01
-
18:54
-
18:47
-
18:27
-
18:23
-
18:07
-
17:57
-
17:39
-
17:28
-
17:12
-
16:43
-
16:34
-
15:40
-
15:31
-
15:17
-
15:04
-
14:57
-
14:30