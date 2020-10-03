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«Виннипег» продлил контракт с вратарём Лораном Броссуа на сумму € 1,3 млн

«Виннипег» продлил контракт с вратарём Лораном Броссуа на сумму € 1,3 млн
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба клуба НХЛ «Виннипег Джетс» объявила о продлении контракта с 27-летним канадским вратарём Лораном Броссуа. Информация об этом появилось на официальном сайте канадского клуба.

Контракт с вратарём заключён сроком на 1 год на общую сумму € 1,3 млн.

Посмотреть видео ярких моментов игры Броссуа можно в «твиттер»-аккаунте «Виннипега». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В прошедшем сезоне Броссуа провёл 19 встреч за «Джетс» в регулярном сезоне НХЛ, выиграв 6 из них. В среднем он пропускает за игру 3,28 шайбы за игру и имеет коэффициент надёжности 89,5%. Ранее с 2014 по 2018 год он выступал за «Эдмонтон Ойлерз». Всего за карьеру в НХЛ Лоран сыграл 68 матчей, в которых в среднем пропускал 2,91 шайбы за игру, имея коэффициент надёжности 90,6%.

В 2011 году Броссуа был задрафтован «Калгари Флэймз» под 13-м номером в 6-м раунде (164-й общий номер).

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