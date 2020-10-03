КХЛ представила топ-10 сейвов сентября. Два сейва на счету 18-летнего Аскарова

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации представила топ-10 сейвов сентября.

Лучшим было названо спасение голкипера СКА Ярослава Аскарова в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». 18-летний вратарь петербургского клуба занял восьмое место в рейтинге.

10. Даниил Тарасов («Салават Юлаев»)

9. Никита Беспалов («Спартак»)

8. Ярослав Аскаров (СКА)

7. Роман Вилл («Трактор»)

6. Евгений Иванников («Нефтехимик»)

5. Эмиль Гарипов («Авангард»)

4. Иван Бочаров («Динамо» Москва)

3. Шимон Грубец («Куньлунь Ред Стар»)

2. Юхо Олкинуора («Металлург»)

1. Ярослав Аскаров (СКА)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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