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Анттила: не знаю, буду ли капитаном дальше, когда Регин вернётся

Анттила: не знаю, буду ли капитаном дальше, когда Регин вернётся
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий финского «Йокерита» Марко Анттила прокомментировал итоги встречи с ярославским «Локомотивом».

«Хороший матч, победа важная, мы неплохо провели выездную серию. В прошлом сезоне с «Локомотивом» сыграли раз 12, поэтому очень хорошо знаем соперника — тот же хоккей, та же борьба. Ребята в команде соскучились по хоккею, и нам в радость играть в таком ритме. Мне ценно каждое набранное очко, но важно и просто действовать правильно на льду.

Возвращение Регина? Не знаю, буду ли капитаном, когда он вернётся. Он ценный игрок для нашей команды, доказывает это как на льду, так и вне его», — приводит слова Анттилы пресс-служба КХЛ.

Напомним, финский «Йокерит» в гостях обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2. Марко Анттила набрал 2 (0+2) очка.

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