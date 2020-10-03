Анттила: не знаю, буду ли капитаном дальше, когда Регин вернётся

Нападающий финского «Йокерита» Марко Анттила прокомментировал итоги встречи с ярославским «Локомотивом».
«Хороший матч, победа важная, мы неплохо провели выездную серию. В прошлом сезоне с «Локомотивом» сыграли раз 12, поэтому очень хорошо знаем соперника — тот же хоккей, та же борьба. Ребята в команде соскучились по хоккею, и нам в радость играть в таком ритме. Мне ценно каждое набранное очко, но важно и просто действовать правильно на льду.
Возвращение Регина? Не знаю, буду ли капитаном, когда он вернётся. Он ценный игрок для нашей команды, доказывает это как на льду, так и вне его», — приводит слова Анттилы пресс-служба КХЛ.
Напомним, финский «Йокерит» в гостях обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2. Марко Анттила набрал 2 (0+2) очка.
- 3 октября 2020
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