Генменеджер «Филадельфии» объяснил продление контракта с 35-летним голкипером Эллиоттом
Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер объяснил продление контракта с 35-летним голкипером Брайаном Эллиоттом.
«Брайан — качественный, опытный вратарь, выполняет важную лидерскую роль в команде. Его подготовка и отношение к работе исключительны. Считаем, что с Брайаном и Картером Хартом у нас получается сильный вратарский дуэт. Они оба добивались успеха и хорошо взаимодействуют друг с другом», – цитирует Флетчера пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне канадский голкипер принял участие в 31 встрече, одержав 16 побед при 89,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,87. Эллиотт отметил, что рад продолжить выступление за «Флайерз» и с нетерпением ждёт нового сезона.
«Филадельфия Флайерз» переподписала контракт с 35-летним Эллиоттом
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