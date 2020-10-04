Андрей Коваленко покинул пост главы профсоюза игроков и тренеров КХЛ

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко сообщил, что покинул пост главы профсоюза игроков и тренеров КХЛ после 12 лет работы в этой должности.

«Как известно, в сентябре в Ярославском округе состоялись довыборы в Государственную думу, которые мне, как представителю «Единой России», удалось выиграть. Благодарен жителям Ярославля и области за доверие. Теперь, как государственный служащий, не имею права возглавлять профсоюз игроков и тренеров КХЛ. Согласно уставу, исполнение обязанностей председателя временно переходит к Виктору Макарову, который много лет работает в нашей организации и профессионально справляется с обязанностями.

Как известно, в начале 2018 года на отчетно-выборном съезде профсоюза 102 делегата, представлявшие клубы четырех ведущих лиг — КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ, единогласно избрали меня на новый пятилетний срок. Таким образом, Макаров будет исполнять обязанности главы профсоюза или до 2023 года, или до внеочерёдного съезда профсоюза, сроки созыва которого зависят от хоккеистов, входящих в нашу организацию.

Все программы профсоюза работают, закрыта лишь страница с моим председательством. Но могу сказать, что по мере возможностей буду всячески помогать работе профсоюза в роли консультанта, ведь за 12 лет накоплен серьёзный опыт. Спасибо за этот опыт игрокам, доверившим мне право защиты их интересов, а также руководителям клубов, агентам, всем людям отечественного хоккея. После перехода на работу в Госдуму мы не прощаемся, по мере сил и возможностей буду оставаться рядом с хоккеем», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.