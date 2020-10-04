Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дэвид Немировски прокомментировал победный камбэк со счёта 0:2 в матче с «Амуром»

Дэвид Немировски прокомментировал победный камбэк со счёта 0:2 в матче с «Амуром»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2 Б). В ходе встречи его команда уступала со счётом 0:2, но смогла перевести встречу в дополнительное время, забросив шайбу на последней минуте основного времени.

«Второй матч подряд мы медленно принимаем решения. С «Амуром» всегда тяжело играть в первых периодах. Мы вытерпели, отработали, постепенно игра пошла. Приняли решение перейти на действия в три тройки. Надеемся, в следующем матче у нас всё заработает с первых минут. Главное, с каждым периодом прибавляли, в третьем забили дважды и выиграли серию бросков.

Антона Волченкова приглашать не рассчитывали. Он сказал, что не планирует играть», — цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» обыграло «Амур» по буллитам, уйдя со счёта 0:2. Мельничук сделал 38 сейвов
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020