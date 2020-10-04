Вайсфельд: у СКА есть хорошо выстроенная система, которая работает и воспитывает игроков

Известный хоккейный функционер, один из самых авторитетных хоккейных экспертов Леонид Вайсфельд подвёл итоги выступления питерского СКА молодёжным составом, игравших дублерами из-за эпидемии коронавируса в команде.

«Армейцы» с Невы попали в очень сложную ситуацию — многие ребята заболели. Но, к счастью, руководство клуба не стало просить КХЛ отменять матчи, а приняли решение играть полумолодёжным составом. У клуба есть хорошо выстроенная система, которая работает, готовит и воспитывает игроков. Они в конкурентной борьбе завоевывают место в составе основной команды. Например, Иван Володин показал себя в «СКА-Неве» и сразу воспользовался шансом в основной команде, набрав 3 очка в двух матчах за СКА. Алексей Цыплаков прошел все команды системы, а теперь приносит пользу основной команде, набрав первое очко в КХЛ в дебютном матче.

«Армейская» молодёжь радует. С моей точки зрения, если даже «армейцы» недосчитаются каких-то очков, ничего страшного нет. С выезда СКА везёт 5 очков из 6. Отличный результат! Тренерский штаб имеет возможность посмотреть молодых игроков на взрослом уровне. А это очень важно, потому что большая разница: со своими сверстниками игрок соревнуется или уже на взрослом уровне. Некоторым этот переход дается очень тяжело, поэтому тренеры СКА получили очень большую пищу для размышлений. Единственный вопрос любопытно, как они теперь будут выходить из ситуации, когда все игроки выздоровеют, потому что, если полевые игроки они, понятно, молодые, то вратарей, претендующих на пост номер один а их, как минимум, четверо. Вот как они с этим народом будут разбираться, — это, конечно, интересно», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».