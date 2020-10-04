Генменеджер «Кингз»: Мяяття — многогранный игрок, который обладает ценным опытом в НХЛ

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк прокомментировал обмен с «Чикаго Блэкхоукс». В «Лос-Анджелес» перебрался защитник Олли Мяяття, взамен «Блэкхоукс» получили права на центрфорварда Брэда Моррисона.

«Олли — многогранный игрок, который подойдёт нашей группе защитников. Это молодой игрок, который уже обладает ценным опытом в НХЛ, включая пару Кубков Стэнли. И мы с нетерпением ждём момента, когда он присоединится к нашей команде», — приводит слова Блэйка пресс-служба лиги.

26-летний Мяяття в минувшем сезоне забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач в 65 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «0» и 20 минутах штрафного времени. В плей-офф финский хоккеист провёл 9 матчей и набрал 6 (3+3) очков. 23-летний Моррисон не провёл ни одного матча в НХЛ.