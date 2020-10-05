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Юдин покинул пост тренера защитников «Амура»

Юдин покинул пост тренера защитников «Амура»
Хоккей / КХЛ 0

Александр Юдин покинул пост тренера «Амура» по работе с защитниками. Контракт расторгнут по соглашению сторон. В ближайших матчах должность Юдина будет занимать экс-защитник хабаровчан Михаил Переяслов.

«Амур» на данный момент — самая пропускающая команда в Лиге. При том, что в квалификации наших вратарей сомнений нет. Очевидно, что игра в обороне требует корректировок и свежего профессионального взгляда. Поэтому мы приняли решение произвести замену в тренерском штабе. В ближайших домашних матчах позицию тренера по работе с защитниками займёт один из самых надежных игроков обороны в истории хабаровского хоккея — Михаил Переяслов», — приводит слова исполнительного директора Евгения Лугина официальный сайт хабаровской команды.

«Торпедо» обыграло «Амур» по буллитам, уйдя со счёта 0:2. Мельничук сделал 38 сейвов
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