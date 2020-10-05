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ХК «Сочи» обыграл рижское «Динамо» в домашнем матче КХЛ

ХК «Сочи» обыграл рижское «Динамо» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу подопечных Александра Андриевского.

По два очка в составе победителей набрали Даниил Мироманов (1+1) и Сергей Шмелёв (1+1). Голкипер «Сочи» Максим Третьяк отразил 28 бросков. Шайбы в рижском «Динамо» забросили Мэтью Майоне и Мартиньш Дзиеркалс.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, клуб из Краснодарского края прервал серию из двух поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 7 октября в гостях встретится с минским «Динамо», а рижане 9 октября в Хельсинки — с «Йокеритом».

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2020, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Колготин (Шмелёв, Точицкий) – 06:51' (5x4)   2:0 Мироманов (Юханссон, Стрёмвалль) – 37:49' (5x5)   2:1 Майоне (Сунд) – 40:28' (4x4)   3:1 Шмелёв – 45:28' (4x4)   3:2 Дзиеркалс (Якс, Комарек) – 46:03' (5x4)   4:2 Руденков (Мироманов, Карьялайнен) – 56:29' (4x5)
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