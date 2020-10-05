ХК «Сочи» обыграл рижское «Динамо» в домашнем матче КХЛ

ХК «Сочи» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу подопечных Александра Андриевского.

По два очка в составе победителей набрали Даниил Мироманов (1+1) и Сергей Шмелёв (1+1). Голкипер «Сочи» Максим Третьяк отразил 28 бросков. Шайбы в рижском «Динамо» забросили Мэтью Майоне и Мартиньш Дзиеркалс.

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Таким образом, клуб из Краснодарского края прервал серию из двух поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 7 октября в гостях встретится с минским «Динамо», а рижане 9 октября в Хельсинки — с «Йокеритом».