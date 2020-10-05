33-летний защитник «Филадельфии» Мэтт Нисканен намерен завершить карьеру

Защитник «Филадельфии Флаейрз» Мэтт Нисканен намерен завершить профессиональную спортивную карьеру, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, 33-летний хоккеист в ближайшее время объявит о решении. Нисканен заявил клубу о своих намерениях. Игрок остался при своём мнении после просьбы руководства «Флаейрз» продолжить выступления за клуб. У Нисканена остался один год действующего контракта с зарплатой $ 5,75 млн.
В минувшем сезоне Нисканен провёл 68 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он забросил 8 шайб и отдал 25 результативных передач при показателе полезности «+15» и 29 минутах штрафного времени. В плей-офф в 15 матчах набрал 2 (1+1) очка.
За карьеру в НХЛ в 949 матчах забросил 72 шайбы и отдал 284 результативные передач при показателе полезности «+112» и 489 минутах штрафа. Защищал цвета «Даллас Старз», «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз».
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