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Квартальнов: по Зарипову и Доусу ждём результатов анализов, следующую игру они пропустят

Квартальнов: по Зарипову и Доусу ждём результатов анализов, следующую игру они пропустят
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:1).

«Тяжёлый матч, но перетерпели, забили два гола в большинстве. Просит ли Хованов обмена? У Хованова спросите, а лучше у себя, откуда вы берёте всю эту информацию. То про Сашу, то про Бурмистрова. По Зарипову и Доусу ждём результатов анализов. Скорее всего, следующий матч они пропустят.

Большего жду от молодёжи, но у них страсть должна быть, эти ребята не могут дремать. А страсти и жажды игры пока не вижу. Журавлёв нам сегодня помог в пожарном порядке. Миша Глухов — молодец, хорошо играет на всех позициях», — приводит слова Квартальнова пресс-служба лиги.

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»
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