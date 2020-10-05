Квартальнов: по Зарипову и Доусу ждём результатов анализов, следующую игру они пропустят

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:1).

«Тяжёлый матч, но перетерпели, забили два гола в большинстве. Просит ли Хованов обмена? У Хованова спросите, а лучше у себя, откуда вы берёте всю эту информацию. То про Сашу, то про Бурмистрова. По Зарипову и Доусу ждём результатов анализов. Скорее всего, следующий матч они пропустят.

Большего жду от молодёжи, но у них страсть должна быть, эти ребята не могут дремать. А страсти и жажды игры пока не вижу. Журавлёв нам сегодня помог в пожарном порядке. Миша Глухов — молодец, хорошо играет на всех позициях», — приводит слова Квартальнова пресс-служба лиги.