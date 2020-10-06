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Маккензи: «Вашингтон» является главным претендентом на Лундквиста

Маккензи: «Вашингтон» является главным претендентом на Лундквиста
Хоккей / НХЛ 0

Инсайдер TSN Боб Маккензи заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» лидирует в борьбе за подписание контракта с голкипером Хенриком Лундквистом.

«В настоящее время Хенрик является неограниченно свободным агентом и юридически не может оформить новое соглашение до пятницы. Тем не менее ходят упорные слухи, что «Вашингтон» является главным претендентом на Лундквиста. По-видимому, стороны могут подписать краткосрочный контракт.

Эта сделка имеет смысл для обоих сторон. В лице Лундквиста «Вашингтон» получит опытного голкипера за спиной 23-летнего Ильи Самсонова, который будет первым номером столичной команды. В свою очередь Лундквист получит хорошую возможность провести приличное количество матчей в команде-контендере. И да, это Столичный дивизион», — написал Маккензи в «Твиттере» с намёком на то, что «Вашингтон» и «Нью-Йорк Рейнджерс» являются конкурентами по дивизиону.

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