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Стэмкос не вошёл в число неприкасаемых игроков «Тампы». Он доступен для обмена

Стэмкос не вошёл в число неприкасаемых игроков «Тампы». Он доступен для обмена
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» готов обменять игроков, чтобы иметь возможность переподписать свободных агентов и вписаться в потолок зарплат. В число неприкасаемых попали голкипер Андрей Василевский, защитник Виктор Хедман, а также нападающие Никита Кучеров и Брейден Пойнт, информирует в «Твиттере» инсайдер TSN Боб Маккензи.

В список неприкасаемых не попал капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который пропустил почти весь плей-офф из-за травмы. Канадский форвард в чемпионском розыгрыше принял участие всего в одном матче.

Ранее сообщалось, что клуб намерен сохранить защитников Михаила Сергачёва, Эрика Чернака и нападающего Энтони Чирелли, которые пока находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

«Тампа» вскоре начнёт переговоры с Сергачёвым и Чирелли по новым контрактам
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