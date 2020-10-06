Стэмкос не вошёл в число неприкасаемых игроков «Тампы». Он доступен для обмена
Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» готов обменять игроков, чтобы иметь возможность переподписать свободных агентов и вписаться в потолок зарплат. В число неприкасаемых попали голкипер Андрей Василевский, защитник Виктор Хедман, а также нападающие Никита Кучеров и Брейден Пойнт, информирует в «Твиттере» инсайдер TSN Боб Маккензи.
В список неприкасаемых не попал капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который пропустил почти весь плей-офф из-за травмы. Канадский форвард в чемпионском розыгрыше принял участие всего в одном матче.
Ранее сообщалось, что клуб намерен сохранить защитников Михаила Сергачёва, Эрика Чернака и нападающего Энтони Чирелли, которые пока находятся в статусе ограниченно свободных агентов.
«Тампа» вскоре начнёт переговоры с Сергачёвым и Чирелли по новым контрактам
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