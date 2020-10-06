«Амур» взял реванш у «Торпедо» за поражение в прошлом матче, победный гол забил Бутузов

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Торпедо». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Светлова.

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте первого периода, отличился нападающий гостей Данила Воеводин. Спустя четыре минуты хозяева отыгрались, реализовав большинство усилиями Кирилла Рассказова. Автором победной шайбы стал форвард «тигров» Владимир Бутузов, отличившийся в середине третьего периода.

Примечательно, что 4 октября команды уже встречались на льду «Платинум Арены». Тогда хозяева вели в ходе матча с преимуществом в две шайбы, но нижегородской команде удалось перевести встречу в дополнительное время, которое не выявило победителя. В серии послематчевых бросков точнее были игроки «Торпедо». Таким образом, сегодня хабаровский коллектив взял реванш за поражение в прошлом матче.