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«Вашингтон» объявил о продлении контракта с защитником Брэнданом Дилланом

«Вашингтон» объявил о продлении контракта с защитником Брэнданом Дилланом
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» объявил о продлении контракта с защитником Брэнданом Дилланом. Соглашение рассчитано на четыре года. Средняя годовая заработная плата игрока составит $ 3,9 млн.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Диллан провёл 598 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 92 результативных передачи с коэффициентом полезности +13. В прошлом сезоне он провёл 69 матчей, забив 1 гол и сделав 13 результативных передач.

Ранее стало известно, что защитник клуба «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны пропустит 6-8 месяцев из-за повреждения. Он уже перенёс операцию по восстановлению ахиллова сухожилия.

Напомним, в минувшем Кубке Стэнли «Вашингтон» вылетел на стадии первого раунда квалификации, разгромно проиграв «Нью-Йорк Айлендерс» в серии со счётом 4-1.

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