НХЛ собирается начать новый сезон 1 января

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассматривает возможность начала следующего сезона 1 января. Об этом функционер сообщил во время церемонии драфта НХЛ.
Ранее старт сезона НХЛ был намечен на 1 декабря, однако, из-за пандемии коронавируса многие лиги и спортивные турниры вынуждены менять даты начала своих соревнований.
Напомним, что регулярный чемпионата сезона-2019/2020 был завершён досрочно из-за коронавируса. За чертой плей-офф остались семь команд. Это «Баффало Сэйбрз», «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победителем Кубка Стэнли стал «Тампа-Бэй Лайтнинг», который в финальной серии обыграв «Даллас Старз» со счётом 4-2.
За «Тампу» в финальной серии приняли участие четыре российских хоккеиста. Это голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Никита Кучеров и Александр Волков. Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ.
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