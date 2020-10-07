Шакир Мухамадуллин выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под 20-м номером на драфте НХЛ

18-летний защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под 20-м номером на драфте НХЛ.

В нынешнем сезоне КХЛ он провёл 14 матчей, в которых записал в свой актив 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир»

Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером, а форвард Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером.

После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он проходит в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой — 7 октября.