«Рейнджерс» показали видео, на котором клуб осуществил обмен на драфте НХЛ

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» опубликовала видео, на котором запечатлено, как генеральный менеджер клуба Джефф Гортон осуществил обмен на драфте Национальной хоккейной лиги. Функционер обменял 22-й и 72-е пики в «Калгари Флэймз», чтобы получить от «огоньков» право выбора под 19-м номером.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

В результате Гортон выбрал на драфте защитника Брэйдена Шнайдера. Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги.

Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером, форвард Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером, защитник Шаких Мухамадуллин под 20-м номером «Нью-Джерси Дэвилз».