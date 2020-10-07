Агент Аскарова: мы точно знали, что «Нэшвилл» возьмёт Ярослава
Хоккейный агент Сергей Исаков, представляющий интересы голкипера СКА Ярослава Аскарова, прокомментировал выбор своего клиента под 11-м номером на драфте НХЛ клубом «Нэшвилл Предаторз».
«Аскарова выбрали раньше Василевского? Ну, это чистая арифметика. Кому что надо. «Тампе» понадобился Василевский, они его и взяли. Повторюсь, мы точно знали, что «Нэшвилл» возьмёт Ярослава. Если бы, условно, «Предаторз» выбирали только 25-ми, то, уверен, что Аскарова кто-то бы забрал до их выбора. Как случилось, так случилось», — цитирует Исакова Sport24.
Аскаров установил российский рекорд для вратарей в истории драфтов НХЛ, став самым высокорейтинговым российским голкипером. В 2012 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал Андрея Василевского под 19-м номером
Аскаров: рад стать частью «Нэшвилла». У меня была мечта попасть в НХЛ
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