Генменеджер «Торонто»: были счастливы, что Амирова не взяли до нас. Забрали его немедленно

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал выбор клубом форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова под общим 15-м номером на драфте НХЛ.
«Что нам в нем понравилось? Его скорость. На наш взгляд, она одна из лучших в его классе игроков. Нам понравилось, как он провёл прошлый год, а также понравилось его умение находить способ оказывать влияние на игру на уровне КХЛ в этом сезоне.
Нам нравится его игра с шайбой и без. Когда он не набирает очки, он может внести свой вклад, используя скорость, а также принести пользу в меньшинстве и форчеке. Мы были счастливы, что его не взяли до нашего пика, и немедленно его забрали.
Мы рассматривали ряд возможных ситуаций с обменом, но это вовсе не было обсуждением из серии «Амиров против кого-то другого». Срок его контракта с Уфой истекает в конце сезона. И сейчас он сосредоточен только на том, чтобы помочь своей нынешней команде. После окончания сезона мы уже обсудим, как будут обстоять дела дальше», – цитирует Дубаса пресс-служба НХЛ.
- 7 октября 2020
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