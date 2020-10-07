Аскаров — о перспективах в НХЛ: хочу стать не вторым Третьяком, а первым Аскаровым

Голкипер СКА Ярослав Аскаров прокомментировал решение «Нэшвилл Предаторз» выбрать его под 11-м номером на драфте НХЛ.

«Перенимать эстафету у таких хороших вратарей, как Ринне и Сарос – это очень здорово. Мне нравится их игра. И посмотрите мои прошлые интервью. Я во многих говорил, что отдельно отмечал и Сароса, и Ринне. Хотя когда был совсем маленьким и делал первые вратарские шаги, то моим кумиром был Джонатан Куик.



Это очень опытные ребята, и будет интересно поработать с ними, если мы пересечёмся в «Нэшвилле». Будет классно с ними потренироваться, поиграть. И нет ничего страшного, что они более опытные. Я буду брать молодостью. Меня можно назвать преемником Владислава Третьяка? Я понимаю, что мне есть куда расти, что есть потенциал, который стоит развивать. Я должен прогрессировать, и дай бог, чтобы у меня всё получилось. Я хочу стать не вторым Третьяком, а первым Аскаровым.



То, что меня выбрали на драфте выше всех российских вратарей в истории – даже не знаю, что об этом говорить. Еще не задумывался на этот счет. Можно сказать, я долго к этому шёл и пришёл. Такая фраза уместна, но я пока не осознал, что случилось», – цитирует Аскарова пресс-служба НХЛ.