«Эдмонтон» отказался от услуг защитника Мэтта Беннинга и форварда Андреаса Атанасиу

«Эдмонтон Ойлерз» не стал делать квалификационные предложения защитнику Мэтту Беннингу и форварду Андреасу Атанасиу, сообщается на официальном сайте НХЛ. Таким образом, игроки станут неограниченно свободными агентами и выйдут на рынок, который откроется 9 октября.
«На прошлой неделе я несколько раз говорил с агентами хоккеистов. Мы обсуждали сложности, возникающие с квалификационным предложением в условиях потолка зарплат, который остаётся на прежнем уровне. После этого я принял такое решение», – сказал генеральный менеджер клуба Кен Холланд.
26-летний Атанасиу перешёл в «Ойлерз» из «Детройт Ред Уингз» в феврале в результате обмена с участием форварда Сэма Ганье. Его средняя зарплата по контракту составляла $ 3 млн.
«Я хотел бы вас спросить, вам приходилось в жизни делать вещи, которые сейчас вы бы сделали совсем иначе? Наверняка. Но вы собираете информацию и принимаете решение. Я не собираюсь оглядываться. Я пошел на обмен, потому что мы хотели победить. Я пошел на это, потому что он забросил 30 шайб. Я знаю его, у него есть талант. Я надеялся, что он придаст импульс команде перед и во время плей-офф», – сказал Холланд.
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