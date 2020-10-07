Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей обменян в «Оттаву»

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей обменян в «Оттаву Сенаторз», сообщается на официальной странице «Пингвинз» в «Твиттере».
Взамен «Питтсбург» получил 20-летнего нападающего Джонатана Грудена и право выбора во втором раунде драфта-2020.
Контракт 26-летнего голкипера с зарплатой $ 3,75 млн рассчитан до конца сезона, после чего он станет ограниченно свободным агентом.
Ранее стало известно, что «Пингвинз» намерены обменять Мэтта Мюррея, а не другого вратаря команды — Тристана Джерри. 3 октября клуб подписал новый контракт с 25-летним Джерри. Соглашение рассчитано на три года — до конца сезона-2022/2023. Заработная плата вратаря составит $ 3,5 млн в год. Общая сумма сделки — $ 10,5 млн.
5 октября «Питтсбург» сделал квалификационные предложения пяти хоккеистам — нападающим Понтусу Обергу, Энтони Анджелло, Сэму Лафферти и Сэму Милетичу, а также Мэтту Мюррею.
- 7 октября 2020
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