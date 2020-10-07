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«Автомобилист» дома переиграл «Барыс»

«Автомобилист» дома переиграл «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл нурсултанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась со счётом 3:2.

Уже на второй минуте встречи Питер Холланд с передачи Алексея Макеева вывел хозяев вперёд. Спустя четыре минуты Александр Севостьянов и Питер Холланд ассистировали Бруксу Мэйсеку, который увеличил разрыв в счёте, реализовав большинство. В середине периода Роман Старченко с передач Аркадия Шестакова и Алексея Маклюкова сократил отставание, забросив шайбу при игре «пять на четыре». В конце второго периода Алексей Макеев набрал второе очко в матче, увеличив преимущество «Автомобилиста» до двух шайб. Ему ассистировал Анатолий Голышев. На 54-й Якоб Лилья вновь сократил отставание в счёте.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2020, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Барыс
Нур-Султан
1:0 Холланд (Макеев) – 01:09' (5x5)   2:0 Мэйсек (Севостьянов, Холланд) – 05:20' (5x4)   2:1 Старченко (Шестаков, Маклюков) – 13:49' (5x4)   3:1 Макеев (Голышев) – 35:09' (5x5)   3:2 Лилья (Сведберг) – 53:22' (5x5)

Напомним, что следующую встречу «Автомобилист» проведёт 9 октября с «Металлургом». «Барыс» 10 октября встретится с «Северсталью».

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