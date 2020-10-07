«Автомобилист» дома переиграл «Барыс»

Екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл нурсултанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась со счётом 3:2.
Уже на второй минуте встречи Питер Холланд с передачи Алексея Макеева вывел хозяев вперёд. Спустя четыре минуты Александр Севостьянов и Питер Холланд ассистировали Бруксу Мэйсеку, который увеличил разрыв в счёте, реализовав большинство. В середине периода Роман Старченко с передач Аркадия Шестакова и Алексея Маклюкова сократил отставание, забросив шайбу при игре «пять на четыре». В конце второго периода Алексей Макеев набрал второе очко в матче, увеличив преимущество «Автомобилиста» до двух шайб. Ему ассистировал Анатолий Голышев. На 54-й Якоб Лилья вновь сократил отставание в счёте.
Напомним, что следующую встречу «Автомобилист» проведёт 9 октября с «Металлургом». «Барыс» 10 октября встретится с «Северсталью».
- 7 октября 2020
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