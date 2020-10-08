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«Вегас» заключил контракт с обладателем Кубка Стэнли Стивенсоном на $ 11 млн

«Вегас» заключил контракт с обладателем Кубка Стэнли Стивенсоном на $ 11 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» заключил новый контракт с нападающим Чандлером Стивенсоном, сообщается на официальном сайте организации. Соглашение рассчитано на четыре сезона со среднегодовой зарплатой $ 2,75 млн. Таким образом, общая сумма сделки составила $ 11 млн.

Минувший сезон 26-летний Стивенсон начинал в составе «Вашингтон Кэпиталз», с которым в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. В ходе регулярки столичные обменяли Чандлера в стан «золотых рыцарей». В общей сложности в сезоне-2019/2020 канадский форвард провёл в регулярном чемпионате 65 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал 15 результативных передач. В 20 матчах плей-офф Стивенсон забросил три шайбы и ещё дважды ассистировал партнёрам.

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