«Монреаль» продлил контракт с защитником Ноа Юульсеном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Ноа Юульсеном. Соглашение с 23-летним канадцем рассчитано на один год и носит двухсторонний характер. Годовая зарплата игрока в НХЛ составит $ 700 тыс., в АХЛ — $ 125 тыс.

В минувшем сезоне Юульсен провёл 13 матчей в регулярном чемпионате АХЛ. Он отметился 3 результативными передачами при показателе полезности «+6» и 4 минутах штрафного времени.

За карьеру в НХЛ защитник провёл 44 матча. Он забросил 2 шайбы и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «+6» и 10 минутах штрафа. Юульсен был выбран канадским клубом в первом раунде под общим 26-м номером на драфте-2015.