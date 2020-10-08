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Гол Охтамаа в овертайме принёс «Локомотиву» победу в гостевом матче со «Спартаком»

Гол Охтамаа в овертайме принёс «Локомотиву» победу в гостевом матче со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник гостей Атте Охтамаа. В основное время отличились Мартин Бакош («Спартак») и Егор Коршков («Локомотив»). Голкипер москвичей Александр Трушков отразил 33 броска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для столичного клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 12 октября дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Локомотив» 10 октября в Ярославле — с московским «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2020, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Бакош (Трушков, Новрузов) – 41:59' (5x5)   1:1 Коршков (Малышев, Черепанов) – 51:01' (5x5)   1:2 Охтамаа – 62:40' (3x3)
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