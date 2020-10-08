Гол Охтамаа в овертайме принёс «Локомотиву» победу в гостевом матче со «Спартаком»

Ярославский «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник гостей Атте Охтамаа. В основное время отличились Мартин Бакош («Спартак») и Егор Коршков («Локомотив»). Голкипер москвичей Александр Трушков отразил 33 броска.

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Для столичного клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 12 октября дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Локомотив» 10 октября в Ярославле — с московским «Динамо».