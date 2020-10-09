Вратарь «Калгари» Кэм Тальбо может оказаться на рынке свободных агентов

33-летний канадский вратарь «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо готовится к выходу на рынок свободных агентов НХЛ. Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.
«Сегодня у представителей Кэма Талбота было больше разговоров с «Калгари». Похоже, он направляется на рынок свободных агентов, из-за текущего разрыва в переговорах по контракту. Очевидно, ситуация может измениться в ближайшие 24 часа», — написал Лебрюн в «Твиттере».
Напомним, что рынок свободных агентов в НХЛ открывается сегодня, 9 октября.
Кэм Тальбо подписал годичный контракт с «Калгари» перед началом сезона-2019/2020 на сумму $ 2,75 млн. Ранее он выступал за такие команды, как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфия Флайерз». В последнем регулярном чемпионате Тальбо провёл 26 встреч, выиграв 12 из них, пропуская в среднем 2,63 шайбы за игру и имея коэффициент надёжности 91,9%. В двух матчах ему удалось отстоять на ноль.
- 9 октября 2020
-
01:42
-
01:18
-
00:59
-
00:39
-
00:06
- 8 октября 2020
-
23:52
-
23:25
-
23:07
-
22:19
-
22:06
-
21:55
-
20:45
-
20:41
-
20:21
-
19:53
-
19:43
-
19:29
-
19:00
-
18:40
-
18:04
-
17:53
-
17:37
-
16:55
-
16:48
-
16:39
-
15:26
-
15:06
-
14:47
-
14:32
-
14:23
-
13:51
-
13:16
-
13:00
-
12:53
-
12:19