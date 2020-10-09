Вратарь «Калгари» Кэм Тальбо может оказаться на рынке свободных агентов

33-летний канадский вратарь «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо готовится к выходу на рынок свободных агентов НХЛ. Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

«Сегодня у представителей Кэма Талбота было больше разговоров с «Калгари». Похоже, он направляется на рынок свободных агентов, из-за текущего разрыва в переговорах по контракту. Очевидно, ситуация может измениться в ближайшие 24 часа», — написал Лебрюн в «Твиттере».

Напомним, что рынок свободных агентов в НХЛ открывается сегодня, 9 октября.

Кэм Тальбо подписал годичный контракт с «Калгари» перед началом сезона-2019/2020 на сумму $ 2,75 млн. Ранее он выступал за такие команды, как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфия Флайерз». В последнем регулярном чемпионате Тальбо провёл 26 встреч, выиграв 12 из них, пропуская в среднем 2,63 шайбы за игру и имея коэффициент надёжности 91,9%. В двух матчах ему удалось отстоять на ноль.