«Аризона» может взять у «Ванкувера» права на Подколзина как компенсацию за Экман-Ларссона

Клубы Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» и «Ванкувер Кэнакс» продолжают прорабатывать вариант обмена шведского защитника «койотов» Оливера Экман-Ларссона, сообщает журналист Крис Фэйбер. В качестве компенсации «Аризона» хочет получить либо права на шведского нападающего Нильса Хёгландера, либо права на нападающего СКА Василия Подколзина, либо голкипера Тэтчера Демко.

Считается, что «Аризона» может пойти на обмен своего капитана, чтобы снизить расходы, поскольку финансовое положение команды ухудшилось на фоне пандемии. Кроме того, недавно клуб лишился двух драфт-пиков за незаконное тестирование игроков до драфта. Контракт шведа с кэпхитом $ 8,25 млн действует до окончания сезона-2026/2027.