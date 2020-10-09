«Сент-Луис» продолжает переговоры с Пьетранджело, но не сможет подписать его на восемь лет

«Сент-Луис Блюз» продолжает переговоры с капитаном команды Алексом Пьетранджело, который близок к выходу на рынок свободных агентов, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

«Могу подтвердить, что сегодня вечером сделки между «Блюз» и Пьетранжело не будет, но обе стороны продолжат поддерживать контакты», – написал бывший защитник клуба и аналитик TSN Карло Колайаково в «Твиттере».

Стороны не договорились о контракте до наступления полуночи. Таким образом, если 30-летний игрок всё-таки решит остаться в команде, то максимально возможный срок соглашения будет составлять не восемь лет, а семь.

В минувшем сезоне он набрал 52 (16+36) очка в 70 матчах регулярного чемпионата при полезности «+11». В девяти матчах Кубка Стэнли добавил 6 (1+5) очков.