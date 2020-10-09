«Сент-Луис» продолжает переговоры с Пьетранджело, но не сможет подписать его на восемь лет
«Сент-Луис Блюз» продолжает переговоры с капитаном команды Алексом Пьетранджело, который близок к выходу на рынок свободных агентов, сообщает журналист Пьер Лебрюн.
«Могу подтвердить, что сегодня вечером сделки между «Блюз» и Пьетранжело не будет, но обе стороны продолжат поддерживать контакты», – написал бывший защитник клуба и аналитик TSN Карло Колайаково в «Твиттере».
Стороны не договорились о контракте до наступления полуночи. Таким образом, если 30-летний игрок всё-таки решит остаться в команде, то максимально возможный срок соглашения будет составлять не восемь лет, а семь.
В минувшем сезоне он набрал 52 (16+36) очка в 70 матчах регулярного чемпионата при полезности «+11». В девяти матчах Кубка Стэнли добавил 6 (1+5) очков.
Холл уйдёт в «Нэшвилл», Худобин и Дадонов останутся? Чего ждать от открытия рынка в НХЛ
А нынешних чемпионов могут ждать серьёзные перемены, если кто-то из конкурентов рискнёт по-крупному.
- 9 октября 2020
-
09:42
-
09:30
-
09:04
-
08:31
-
08:11
-
08:00
-
04:48
-
04:32
-
03:03
-
02:24
-
01:42
-
01:18
-
00:59
-
00:39
-
00:06
- 8 октября 2020
-
23:52
-
23:25
-
23:07
-
22:19
-
22:06
-
21:55
-
20:45
-
20:41
-
20:21
-
19:53
-
19:43
-
19:29
-
19:00
-
18:40
-
18:04
-
17:53
-
17:37
-
16:55
-
16:48
-
16:39
Партнерский контент