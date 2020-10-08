Холл уйдёт в «Нэшвилл», Худобин и Дадонов останутся? Чего ждать от открытия рынка в НХЛ

9 октября в НХЛ открывается рынок свободных агентов. Это будет самый необычный «базар» в истории лиги, поскольку новый сезон может не начаться до января, а финансовые показатели меняются чрезвычайно стремительно.

Времена полной неопределённости

За последние несколько месяцев характеристика «в нынешние времена полной неопределённости» прочно вошла в лексикон хоккейных менеджеров. 9 октября в НХЛ открывается рынок свободных агентов, и упомянутая фраза вполне применима к тому, что и в более спокойные годы часто вызывало большую суматоху. Новые контракты, переходы звёздных игроков — сейчас всё это приобретает новый смысл, поскольку никто не знает, каким будет новый сезон (и будет ли он вообще).



Пандемия изменила финансовый ландшафт. Установленный потолок зарплат в размере $ 81,5 млн на следующий сезон остался неизменным, а для многих клубов существуют ещё и внутренние бюджеты, которые нельзя превышать — это логично, учитывая многомесячное отсутствие денежных поступлений от зрителей. Для свободных агентов 2020 года нынешний переговорный процесс может стать необычным. Крупная рыба традиционно уйдёт достаточно быстро, после чего наверняка наступит период замедления количества сделок, и некоторое количество достаточно известных игроков наверняка будут оставаться без контрактов заметное количество времени.



«Возможно, будет необычно большое количество команд, которые не сделают квалификационного предложения ограниченно свободным агентам. Это может стать проблемой», — отметил один из известных агентов. В любом случае, доступными для переговоров становятся многие хоккеисты, способные изменить судьбу команд. Кроме них, есть и те, с которыми клубам нужно быть очень осторожными.

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Куда уйдёт Тейлор Холл?

Выход на рынок обладателя «Харт Трофи», которому не исполнилось 30 лет — большая редкость, но «Аризона» подтвердила, что отпускает нападающего на вольные хлеба. «Мы желаем Тейлору всего наилучшего», — сказал генеральный менеджер «койотов» Билл Армстронг. В прошлом году он набрал лишь 52 очка в 65 матчах, понизив собственную планку результативности, а главный упрёк Холлу можно сделать, глядя на его кубковый опыт — лишь 14 матчей в плей-офф за карьеру.

Поскольку нынче перемещения в пространстве затруднены, то все переговоры будут вестись посредством видеосвязи, что может слегка затянуть процесс. Известно, что одним из претендентов на Холла является «Нэшвилл», который выкупил Кайла Турриса и обменял Ника Бонино, освободив место под потолком. В стане «Предаторз» Холл может воссоединиться с тренером Джоном Хайнсом, под руководством которого форвард провёл свой лучший сезон в «Нью-Джерси».



Кроме «хищников», навести справки о Холле может «Коламбус», у которого продолжает зиять дыра на левом фланге после ухода Артемия Панарина. Привлечь звёздного игрока «мундирам» будет непросто, но у них есть один козырь — возможность предложить долгосрочную сделку.

Защитники на выбор: Пьетранджело, Бэрри и Шаттенкирк

К лидеру обороны «Сент-Луиса» Алексу Пьетранджело будет повышенное внимание, поскольку он остаётся главным действующим лицом рынка свободных агентов среди защитников. Единственный минус Пьетранджело — это возраст, поскольку ему уже 31 год, и самые лучшие сезоны, возможно, остались позади. Тем не менее, плюсов у него достаточно: большой опыт, статус капитана команды и обладателя Кубка Стэнли, правый хват и умение играть во всех ситуациях.



Кроме него, на рынок выйдут и другие привлекательные оборонцы, среди которых выделяются Тайсон Бэрри и Кевин Шаттенкирк. Последний наверняка хотел бы остаться в «Тампе», но упрямый потолок зарплат, скорее всего, попросит защитника искать себе другую команду. На зарплате Шаттенкирка это должно сказаться положительно, поскольку в «молниях» у него был скромный контракт на $ 1,75 млн, подписанный после того, как его выкупили «рейнджеры». Прошлым летом после выкупа к нему проявлял интерес «Анахайм», и нынче «утки» могут вернуться к попыткам заполучить этого защитника.



Что касается Бэрри, который был хорош в «Колорадо» и потерялся в «Торонто», то на него претендуют соседи по провинции Альберта — «Эдмонтон» и «Калгари». У «Флэймз» есть праворукие Хамоник и Броди, которые также могут выйти на рынок, поэтому интерес «огоньков» к Бэрри вполне оправдан, а у «нефтяников» на длительный срок выбыл Оскар Клефбом, что также вынуждает заняться поисками.

Расстанется ли «Тампа» с капитаном?

У Стивена Стэмкоса есть ещё четыре года контракта на $ 8,5 млн за сезон, он имеет запретный пункт на обмен, но, тем не менее, капитан «Тампы» не попал в число неприкасаемых игроков. Обмен Стэмкоса — дело непростое, но «молниям» приходится бороться за каждый цент под потолком зарплат для новых контрактов для ограниченно свободных агентов.



По слухам, руководство «Вегаса» готово обменять Марка-Андре Флёри в «пакете» с хорошим полевым игроком, после чего будет бороться за Стэмкоса, но пока такой вариант выглядит практически нереальным. Не исключено, что открытие рынка и возможный оффер-шит на кого-то из ограниченно свободных агентов «Лайтнинг» изменит эту ситуацию.

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Опасайтесь Холтби

31-летний вратарь покидает «Вашингтон» и будет искать себе новые варианты трудоустройства. Холтби — один из тех, кто, возможно, уже преодолел пик своей карьеры



и начинает медленный спад, не желая уступать в деньгах. Конечно, в НХЛ есть пример Пекки Ринне, который в 35 лет взял свою «Везину», но вряд ли это будет нормой. В прошлом сезоне Холтби продемонстрировал катастрофически плохую статистику — 89,5% отражённых бросков, в плей-офф ничего не смог поделать с «Айлендерс». Нынешнее межсезонье — это последний шанс голкипера заполучить относительно большие деньги, но тот, кто его подпишет, может совершить большую ошибку.

Что ждёт русских в межсезонье НХЛ. Кто сколько денег получит, кого могут обменять Прогнозируем новые контракты Ковальчука, Худобина, Сергачёва и остальных.

Худобин и другие россияне

Самым интересным российским свободным агентом в нынешнем межсезонье станет голкипер Антон Худобин, прекрасно сыгравший за «Даллас» в плей-офф. Известно, что «звёзды» хотят сохранить россиянина, которому другие команды могут предоставить шанс стать первым номером. В стане техасцев, где есть Бен Бишоп, это будет проблематично, поэтому решение для россиянина будет не самым простым.



Другие российские хоккеисты, вышедшие на рынок, вряд ли будут в центре внимания с первого же дня. Евгения Дадонова, по неофициальной информации, хочет сохранить «Флорида»; Владиславу Наместникову и Дмитрию Куликову придётся ждать предложений и, возможно, «подвинуться» в финансовых запросах. Интересен будет и выход на рынок Ильи Ковальчука, которого ещё весной хотел сохранить у себя «Монреаль», но затем слухи о планах Марка Бержевена подписать новый контракт с россиянином постепенно исчезли