Лебрюн: «Чикаго» хочет сделать ставку на вратарский тандем Суббэн — Делиа

«Чикаго Блэкхоукс» подпишет новый контракт с вратарём Малкольмом Суббэном, несмотря на то что ранее не сделал ему квалификационного предложения, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.
По его сведениям, «Блэкхоукс» намерены сделать ставку в новом сезоне на тандем вратарей в составе 26-летних Суббэна и Коллина Делиа.
Суббэн перешёл в «Чикаго» из «Вегаса» в результате обмена на Робина Ленера в феврале. Его зарплата по контракту составляла $ 850 тыс. Он успел сыграть за новую команду только один матч в регулярном чемпионате, в квалификации Кубка Стэнли на лёд не выходил.
Вчера, 8 октября, руководство «ястребов» объявило, что клуб не собирается подписывать новый контракт с Кори Кроуфордом. 35-летний Кроуфорд выступал за «Чикаго» с 2005 года. По прошлому соглашению он зарабатывал $ 6 млн в год. В составе «Блэкхоукс» опытный голкипер стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2013, 2015). В 2016 году канадский вратарь принял участие в Кубке мира, сыграв один матч со сборной Европы.
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