Подколзин: был вариант с «Локомотивом», но выбор пал на СКА

Форвард СКА Василий Подколзин прокомментировал решение не продолжать карьеру в Канадской хоккейной лиге.



«Никогда не задумывался, где бы я сейчас был, если бы уехал в Канаду. Даже мыслей таких не было. Ни на секунду не пожалел о принятом решении. На импорт-драфте CHL меня выбрали без моего ведома, ехать туда я не собирался. Среди моих знакомых по сборной хватает ребят, которые уехали за океан, но это их путь. Им по нему идти. Парням нравится – пусть играют, изучают культуру другой страны. Но я в России чувствую себя дома. Понимаешь, что ты здесь свой. Спокойно можешь поговорить с тренерским штабом на родном языке. Хоккей вокруг развивается, и ты вместе с ним.



Мой выход из зоны комфорта заключается в том, я в 13 лет уехал из дома в интернат. Потом я перебрался из Подольска в Санкт-Петербург. Для меня переезд в большой город – это серьёзные перемены. Решение остаться в России я принимал скорее интуитивно. Правильного ответа здесь быть не может. Я приехал в Питер – посмотрел город, условия, и мне понравилось. Был вариант с «Локомотивом», так как мой детский тренер из Ярославля. Но выбор пал на СКА. За два года в Санкт-Петербурге появились любимые места, влюбился в этот город. Захотелось здесь купить квартиру. Невский проспект, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор… куда бы ни пришёл – везде красиво», – цитирует Подколзина пресс-служба КХЛ.