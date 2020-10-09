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СКА обыграл ХК «Сочи», голкипер петербуржцев Бердин отдал результативную передачу

СКА обыграл ХК «Сочи», голкипер петербуржцев Бердин отдал результативную передачу
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА дома обыграл «Сочи». Встреча проходила в «Ледовом дворце» и завершилась со счётом 4:3.

На второй минуте первого периода Яков Тренин с передачи Андрея Кузьменко вывел хозяев вперёд. Следующей шайбы пришлось ждать до начала второго игрового отрезка, когда с передач Игоря Ожиганова и Владимира Ткачёва Антон Бурдасов забросил шайбу, реализовав большинство. В начале третьего периода Сергей Шмелёв отыграл одну шайбу, ему ассистировали Юрий Александров и Игорь Руденков. Однако спустя менее шести минут Линден Вей вновь увеличил разрыв до двух шайб. В середине игрового отрезка Евгений Кетов сделал счёт 4:1. Примечательно, что голкипер СКА Михаил Бердин в этом эпизоде отдал результативную передачу. На 59-й минуте Даниил Огирчук и Мальте Стрёмвалль сократили разрыв до минимума, но на большее гостей не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу СКА проведёт с московским «Динамо». «Сочи» примет «Авангард». Оба матча пройдут 12 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2020, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Тренин (Кузьменко) – 01:28' (5x5)   2:0 Бурдасов (Ожиганов, Ткачёв) – 23:28' (5x4)   2:1 Шмелёв (Александров, Руденков) – 40:58' (5x5)   3:1 Вей (Ткачёв) – 46:28' (5x5)   4:1 Кетов (Бердин, Бринкман) – 49:01' (5x5)   4:2 Огирчук (Погоришный) – 58:06' (5x5)   4:3 Стрёмвалль (Мироманов, Шмелёв) – 58:59' (6x5)
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