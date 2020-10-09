СКА обыграл ХК «Сочи», голкипер петербуржцев Бердин отдал результативную передачу

Петербургский СКА дома обыграл «Сочи». Встреча проходила в «Ледовом дворце» и завершилась со счётом 4:3.
На второй минуте первого периода Яков Тренин с передачи Андрея Кузьменко вывел хозяев вперёд. Следующей шайбы пришлось ждать до начала второго игрового отрезка, когда с передач Игоря Ожиганова и Владимира Ткачёва Антон Бурдасов забросил шайбу, реализовав большинство. В начале третьего периода Сергей Шмелёв отыграл одну шайбу, ему ассистировали Юрий Александров и Игорь Руденков. Однако спустя менее шести минут Линден Вей вновь увеличил разрыв до двух шайб. В середине игрового отрезка Евгений Кетов сделал счёт 4:1. Примечательно, что голкипер СКА Михаил Бердин в этом эпизоде отдал результативную передачу. На 59-й минуте Даниил Огирчук и Мальте Стрёмвалль сократили разрыв до минимума, но на большее гостей не хватило.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу СКА проведёт с московским «Динамо». «Сочи» примет «Авангард». Оба матча пройдут 12 октября.
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