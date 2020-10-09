Марк Боровецки после 11 сезонов в «Оттаве» перешёл в «Нэшвилл»
«Нэшвилл Предаторз» подписал двухлетний контракт с 31-летним защитником Марком Боровецки, сообщает официальный сайт команды.
За два года канадский защитник получит $ 4 млн. В среднем за сезон заработная плата Боровецки составит $ 2 млн.
Напомним, ранее защитник сообщил, что решил покинуть «Оттаву Сенаторз», за которую выступал с 2011 года, после чего 31-летний хоккеист вышел на рынок свободных агентов.
В минувшем сезоне канадский защитник принял участие в 53 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив семь шайб и сделав 11 результативных передач при показателе полезности «+1» и 58 минутах штрафного времени. «Оттава» была единственной за всю карьеру Боровецки командой НХЛ, за которую он выступал.
Защитник Марк Боровецки покинет «Оттаву» после 9 проведённых сезонов
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