Марк Боровецки после 11 сезонов в «Оттаве» перешёл в «Нэшвилл»

«Нэшвилл Предаторз» подписал двухлетний контракт с 31-летним защитником Марком Боровецки, сообщает официальный сайт команды.



За два года канадский защитник получит $ 4 млн. В среднем за сезон заработная плата Боровецки составит $ 2 млн.



Напомним, ранее защитник сообщил, что решил покинуть «Оттаву Сенаторз», за которую выступал с 2011 года, после чего 31-летний хоккеист вышел на рынок свободных агентов.



В минувшем сезоне канадский защитник принял участие в 53 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив семь шайб и сделав 11 результативных передач при показателе полезности «+1» и 58 минутах штрафного времени. «Оттава» была единственной за всю карьеру Боровецки командой НХЛ, за которую он выступал.

Защитник Марк Боровецки покинет «Оттаву» после 9 проведённых сезонов