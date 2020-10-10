Лундквист взял 35-й номер в «Вашингтоне». 30-й, под котором он выступал, занят Самсоновым

Новичок «Вашингтон Кэпиталс» Хенрик Лундквист определился с игровым номером. Голкипер взял себе 35-й номер, сообщает журналист The Washington Post Саманта Пелл в своём «твиттере».



Примечательно, что швед привык выступать под 30-м номером. Однако в «Кэпиталз» он занят российским вратарём Ильёй Самсоновым.



Напомним, 38-летний швед подписал однолетний контракт с «Вашингтоном». За сезон вратарь заработает $ 1,5 млн.



Сообщалось, что столичную команду в межсезонье покинет Брэйден Холтби, а основным голкипером станет россиянин Илья Самсонов.



Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение в размере $ 8,5 млн по семилетнему контракту, который подписал в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. В итоге после расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.

Хенрик Лундквист подписал контракт с «Вашингтоном» на один сезон и $ 1,5 млн