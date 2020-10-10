Скрынник: тяжело в КХЛ после ВХЛ, хоккей другого уровня

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Александр Скрынник прокомментировал итоги встречи с московским ЦСКА (2:4).



«Конечно, очень приятно участвовать в таких играх. Есть такой шанс у меня, у молодых ребят, которых приподняли из Высшей лиги. Бьёмся, стараемся, выкладываемся по максимуму. Пытаемся использовать свой шанс. После ВХЛ хоккей, конечно же, другого уровня. Первые матчи получались на эмоциях, а сейчас уже сложнее. Нужно планомерно выходить на каждую игру. Тяжело после Высшей лиги, но никто не говорил, что будет легко», — приводит слова Скрынника пресс-служба КХЛ.



Напомним, что в начале октября этого года Скрынник подписал полноценный контракт с «Салаватом» до 30 апреля 2021 года. Ранее Скрынник выступал за нефтекамский «Торос». Всего в ВХЛ голкипер провёл 223 игры (106 побед), процент отражённых бросков – 92 при общем коэффициенте надёжности 2.20.

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