Заварухин: не понял, почему «Сибирь» играет матчи через день, пока другие отдыхают неделю

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:4).



«Авангард» поздравляю с победой. Они были быстрее, имели больше шансов. Нельзя с такой командой удаляться. «Авангард» воспользовался шансами, вратарь у них здорово сыграл. Без забитых голов не выиграть матч.



Удаления вследствие физических проблем или отсутствия дисциплины? Мы играем третью игру через день, у нас четвёртая игра также через день, у нас сложный календарь. Не понимаю, как так происходит, что ты играешь дома, через день едешь на выезд, опять играешь матчи на выезде через день, пока соперники отдыхают неделю. Это не оправдание, но нам невероятно сложно.



Есть сейчас определённая командная проблема. В том году не было такого, стараемся выправить, находим нужные варианты, нужные слова, чтобы не было пропущенных голов.



Неразбериха с вратарями? Каждый день работаем с вратарями, но пока не получается стабилизировать ситуацию. Будем продолжать в том же духе.



Санников? У него микротравма», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

«Авангард» всухую обыграл «Сибирь». Бобков оформил шат-аут, у Шумакова дубль