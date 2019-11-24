Ничушкин прервал безголевую серию. Она длилась 91 матч

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прервал свою рекордную безголевую серию. В домашнем матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5) россиянин забил гол, чего не делал на протяжении 91 игры. Предыдущий раз Валерий Ничушкин забивал в НХЛ 1359 дней назад.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Колорадо Эвеланш».