«Барыс» объявил состав на трёхматчевое выездное турне

Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправляются в очередное выездное турне. Команда из Нур-Султана проведёт три матча за пять дней. Соперниками подопечных Юрия Михайлиса станут «Салават Юлаев», «Спартак» и «Ак Барс».

Вратари: Денис Каратаев, Сергей Кудрявцев, Йони Ортио;

Защитники: Джесси Блэкер, Тамирлан Гайтамиров, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Виктор Сведберг, Егор Шалапов;

Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Линус Виделль, Кёртис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.