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Светлов: Якупов – мастер, но у него была скомкана предсезонка. Будет прибавлять

Светлов: Якупов – мастер, но у него была скомкана предсезонка. Будет прибавлять
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов поделился мнением о форварде команды Наиле Якупове. Российский нападающий играет в одном звене с братьями Томашом и Гинеком Зогорна.

«Поддерживаем их, потенциал звена очень высокий. Но нужно понимать, что братья Зогорна шесть месяцев были вне хоккея. Лишь пару недель назад они присоединились к «Амуру», с листа качественно сыграли в Нижнем и Москве, после чего спад был неизбежен. Но Томаш и Гинек однозначно будут прибавлять. То же касается капитана команды Михала Йордана, эмоции от дебюта в чемпионате уже ушли, теперь с каждой игрой наш защитник будет приближаться к своему пику.

Наиль Якупов – мастер, но у него из-за травмы была скомкана предсезонка. Плюс идёт адаптация к дальневосточному ритму, когда твой главный друг – самолет. Якупов будет прибавлять и находить голы», – цитирует Светлова Russia-Hockey.

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