Генменеджер «Сент-Луиса» — о Пьетранджело: мы уважаем Алекса, хотели его сохранить

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал ситуацию с защитником Алексом Пьетранджело.
«Поверьте мне, мы пытались подписать его. Я хочу отдать должное нашим владельцам, ведь мы обсуждали максимально возможный срок соглашения. Мы использовали все доступные нам в рамках коллективного соглашения инструменты. Это просто не сработало.
Я оглядываюсь назад и не совсем понимаю почему. Надеялся, что получится договориться. Мы обменивались предложениями в течение сезона, во время пандемии и после. Мы просто не смогли найти то, что устроило бы всех.
В НХЛ подобное случается не в первый и не в последний раз. Но хотелось бы, чтобы этого не было, потому что мы уважаем Алекса и хотели его сохранить», — приводит слова Армстронга пресс-служба НХЛ.
Напомним, что 9 октября Пьетранджело стал неограниченно свободным агентом.
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