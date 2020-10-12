Зак Богосян мог вернуться в «Тампу». «Лайтнинг» предлагали защитнику больше, чем «Торонто»

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Зак Богосян мог вернуться в «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает журналист Tampa Bay Times Джо Смит на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что «молнии» были готовы предложить ему однолетний контракт с зарплатой немногим больше, чем предложил «Торонто». Однако в итоге Богосян предпочёл подписать соглашение с «Мэйпл Лифс».
Напомним, защитник заключил контракт с «Торонто» на один сезон. Американец заработает $ 1 млн.
В минувшем сезоне 30-летний игрок стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы», куда перешёл в ходе регулярного чемпионата из «Баффало Сэйбрз». В регулярке суммарно провёл 27 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков. В победном плей-офф добавил ещё 4 (0+4) балла в 20 матчах.
За карьеру в НХЛ Зак также выступал за такие клубы, как «Атланта Трэшерз» и «Виннипег Джетс». В общей сложности Богосян провёл 644 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 53 шайбы и сделав 143 результативные передачи при показателе полезности «-87».
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