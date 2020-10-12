Лямся: у Алексеева и Мухамадуллина большой талант. Работать с ними — одно удовольствие

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:3 ОТ).

«Было много вопросов перед матчем. Интересно, как будут играть наши хоккеисты, которые пропустили много времени? Они много не играли, для них получилось испытание. Первый период провели отлично, реализовали большинство. Но потом мы не использовали свои моменты, и подсознательно это осталось в голове. В конце второго периода показалось, что мы опустели в эмоциональном плане. Чтобы снова побежать, нам нужно быть уверенными в себе, лучше тренироваться. Мы не очень счастливы, что набрали только одно очко. Надо понять, как будем использовать игроков основного состава, кто будет играть.

Насколько довольны игрой молодых защитников? Мне правда нравится их игра. У них хорошее катание, у Алексеева и Мухамадуллина большой талант. Работать с ними — одно удовольствие. В первом периоде игровое время было у всех одинаковое. Сегодня игра у пятёрки Воробьёва не пошла. Доверились тройке Хартикайнена.

Допустили ли мы грубую ошибку, когда выпустили на ключевое вбрасывание в меньшинстве Вячеслава Солодухина, а не центрального нападающего? Солодухин – один из лучших в меньшинстве. Это был вопрос пяти секунд, если бы мы выиграли на точку. Мы понимали, что Вячеслав нам нужен во время обороны, он ключевой в игре в меньшинстве.

Надеюсь, чем больше будем работать, тем будет лучше. Вбрасывание – это работа всей пятёрки. Мы стараемся использовать разных игроков на точке, мы не можем использовать только одного Кадейкина. Мы будем работать», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».