Бабенко: хотели помочь Крикунову чем можем. Вроде неплохо получилось

Старший тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3).
«Сегодня играли одним кулаком, единым целом. Плюс ко всему произошла неприятная ситуация с нашим главным тренером, о которой узнали перед матчем. Ребята сплотились и захотели доставить позитивные эмоции Владимиру Васильевичу, помочь чем возможно. Вроде неплохо получилось. Были ошибки, но мы их исправили, забили нужные голы. Довольны результатом», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Таким образом, СКА потерпел третье поражение в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 14 октября в гостях встретится с «Сочи», а «Динамо» 18 октября на «ЦСКА-Арене» в Москве — с ЦСКА.
- 12 октября 2020
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