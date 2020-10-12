Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Владимир Крикунов успешно перенёс операцию по удалению аппендицита

Владимир Крикунов успешно перенёс операцию по удалению аппендицита
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов успешно перенёс операцию. Ранее у 70-летнего специалиста был диагностирован острый аппендицит.

«После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции. Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений. Владимир Васильевич на несколько дней задержится в клинике в Санкт-Петербурге, после чего вернётся в Москву и присоединится к команде. Ещё раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик», — приводит слова генерального директора московского «Динамо» Евгения Кровопускова официальный аккаунт клуба в «Телеграме».

Сегодня, 12 октября, столичный клуб проведёт матч с петербургским СКА. Начало запланировано на 19:30 мск.

Владимир Крикунов пропустит матч со СКА. У него диагностирован острый аппендицит
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020