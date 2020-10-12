Владимир Крикунов успешно перенёс операцию по удалению аппендицита

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов успешно перенёс операцию. Ранее у 70-летнего специалиста был диагностирован острый аппендицит.
«После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции. Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений. Владимир Васильевич на несколько дней задержится в клинике в Санкт-Петербурге, после чего вернётся в Москву и присоединится к команде. Ещё раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик», — приводит слова генерального директора московского «Динамо» Евгения Кровопускова официальный аккаунт клуба в «Телеграме».
Сегодня, 12 октября, столичный клуб проведёт матч с петербургским СКА. Начало запланировано на 19:30 мск.
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