Холл: «Баффало» не предлагал ничего долгосрочного. Был выбор между одним годом или двумя

Форвард «Баффало Сэйбрз» Тейлор Холл прокомментировал подписание однолетнего контракта с клубом на $ 8 млн.
«Честно говоря, лучшим вариантом для обеих сторон будет, если всё пойдёт хорошо и я останусь в «Баффало» на долгое время и буду чувствовать себя здесь комфортно. С обеих сторон мы довольны однолетним соглашением и видим, куда оно нас ведёт. Кто знает, сколько игр мы проведём в этом году и как будет выглядеть мир через два месяца? «Сэйбрз» не предлагали мне ничего долгосрочного. Это был выбор между одним годом или двумя. Я выбрал один, и я очень рад.
Ещё до открытия рынка свободных агентов мы с моим агентом оценили каждую команду в лиге, обдумывая, каково будет играть в одной из них. Когда я посмотрел на «Сэйбрз», то увидел тренера Ральфа Крюгера, которого я уважаю и который знает, как получить максимум от своих игроков… Я сказал своему агенту: «Если представится возможность, то я бы хотел видеть себя в «Баффало».
Когда вы подписываете однолетний контракт, то, очевидно, делаете ставку на самого себя. Я ставлю на себя, но держу пари, что «Сэйбрз» могут стать лучше и провести хороший сезон. Я искренне верю в это. Если бы я в это не верил, меня бы здесь не было. Надеюсь, я смогу им помочь и провести хороший год», – цитирует Холла пресс-служба НХЛ.
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