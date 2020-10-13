Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев переболел коронавирусом

Двукратный олимпийский чемпион, член Зала хоккейной славы НХЛ и заслуженный тренер России Александр Якушев сообщил, что перенёс заражение коронавирусом.
«Болезнь протекала в лёгкой форме. Всё нормально», — приводит слова Якушева РБК-Спорт.
73-летний Якушев является одним из самых титулованных отечественных хоккеистов. Он завоевал две золотые медали Олимпийских игр в Саппоро (1972) и Инсбруке (1976). Кроме того он является семикратным чемпионом мира (1967, 1969, 1970, 1973, 1974, 1975, 1979).
Якушев является последним тренером, который приводил «Спартак» к медалям чемпионата страны: в 1991 году команда выиграла серебро, в 1992-м — бронзу. С 1998 по 2000 год он возглавлял сборную России.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
- 13 октября 2020
-
20:08
-
19:38
-
19:21
-
18:56
-
18:36
-
17:51
-
16:54
-
16:32
-
16:17
-
15:46
-
15:40
-
15:26
-
15:20
-
14:47
-
14:11
-
14:01
-
13:37
-
13:05
-
13:00
-
12:33
-
12:11
-
12:05
-
11:41
-
11:32
-
11:15
-
10:52
-
10:25
-
10:15
-
09:51
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:10