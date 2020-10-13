Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев переболел коронавирусом

Двукратный олимпийский чемпион, член Зала хоккейной славы НХЛ и заслуженный тренер России Александр Якушев сообщил, что перенёс заражение коронавирусом.

«Болезнь протекала в лёгкой форме. Всё нормально», — приводит слова Якушева РБК-Спорт.

73-летний Якушев является одним из самых титулованных отечественных хоккеистов. Он завоевал две золотые медали Олимпийских игр в Саппоро (1972) и Инсбруке (1976). Кроме того он является семикратным чемпионом мира (1967, 1969, 1970, 1973, 1974, 1975, 1979).

Якушев является последним тренером, который приводил «Спартак» к медалям чемпионата страны: в 1991 году команда выиграла серебро, в 1992-м — бронзу. С 1998 по 2000 год он возглавлял сборную России.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».